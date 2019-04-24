«Рязаньэнерго» наградил победителей конкурса «Электрознания и призомания»

Сотрудники филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Рязаньэнерго» наградили победителей десятого межрегионального ежегодного конкурса на знание правил электробезопасности для детей и подростков от 5 до 18 лет «Электрознания и призомания».

Онлайн соревнования, направленные на привлечение внимания общественности к проблеме детского электротравматизма, проходили с 1 октября 2018 года по 1 марта 2019 года в девяти регионах операционной ответственности МРСК Центра и Приволжья.

В номинации «Эрудиция» конкурсантам предложили разгадать тематический кроссворд и составить секретную фразу. Из числа анкет, присланных на конкурс, определили девять победителей — по одному в каждом регионе.

В Рязанской области главный приз за правильно разгаданный девиз конкурса «Электричество опасно — соблюдай правила!» получила Екатерина Колядина, (село Елино, Захаровская СОШ № 2).

Победу среди рязанцев в номинации «Творчество» одержал Савелий Жаринов (Шилово, детский сад № 3). Он создал макет мира в форме лампы, на которой размещены здания, связанные «паутиной» электропроводов.

В новой номинации «Классный электропатруль» призы получили два детских коллектива: ученики 2 «А» класса Ермишинской средней школы, подготовившие под руководством педагога Людмилы Родиной проект «Вредные советы по электробезопасности «Электробезобразия», и воспитанники подготовительной группы детского сада №1 «Светлячок» Скопина вместе с педагогами Еленой Генераловой, Полиной Новиковой и Татьяной Кальницкой.

Преподаватель Надежда Тарасова из тумского дома творчества заинтересовала наибольшее количество своих учеников участием в конкурсе и стала обладателем награды в номинации «Педагог».

«Жизненно важная информация о мерах электробезопасности, полученная в ходе подобных соревнований, предостережет детей и подростков от необдуманных поступков и шалостей с электричеством, поможет им внимательнее вести себя вблизи энергообъектов, сохранить здоровье и жизнь, — отметили энергетики. — Активное участие педагогов в конкурсе так же способствует более масштабному распространению знаний о правилах электробезопасности среди учащихся».