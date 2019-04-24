Пьяный рязанец избил и поджег свою бабушку

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Рязанец избил и поджег собственную бабушку. Инцидент произошел 11 апреля, сообщает областная прокуратура.
Известно, что молодой человек был пьян. Он поссорился с матерью и бабушкой. Во время конфликта он толкнул пожилую женщину, та упала.
После этого рязанец дважды ударил ее ногой по телу и голове, облил жидкостью для розжига и поджег.
В настоящее время потерпевшая находится в ОКБ ожогами левой руки и ног, 30% тела I-III степени, а также раной головы.
Злоумышленника задержали 18 апреля, его заключили под стражу. Возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью с особой жестокостью, издевательством и мучениями для потерпевшего.
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