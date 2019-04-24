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Фото: Pixabay.com
Двое рязанцев пытались украсть ограду с кладбища в Недостоеве. Об этом
Полицию вызвали очевидцы. Оперативники задержали с поличным злоумышленников в возрасте 46 и 26 лет.
«Полицейские предполагают, что злоумышленники, младший из которых уже был судим за кражу, планировали реализовать похищенную ограду как металлолом», — считают в полиции.
Ограды украли с еще нескольких могил. Полицейские выясняют причастность мужчин к этим преступлениям.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Младшего из задержанных уже судили за кражу.
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