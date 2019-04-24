ДТП с двумя иномарками в центре Рязани попало на видео

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ДТП с двумя иномарками, которое произошло 23 апреля на пересечении улиц Ленина и Свободы, попало на видео. Запись с камер опубликовали в группе «
Девушка на Mazda перестраивалась из левого ряда, чтобы повернуть направо, в нее
Автомобили едва не задели женщину, которая стояла около пешеходного перехода.
Напомним, в результате ДТП никто не пострадал.
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