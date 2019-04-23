RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Pixabay.com
Жителя Обнинска приговорили к 13 годам колонии за жесткое убийство молодой любовницы. Об этом
Суд установил, что 24 октября прошлого года 50-летний мужчина во время застолья поругался с 27-летней сожительницей и начал бить ее руками и ногами. Женщина убежала в ванную, но любовник догнал ее и повалил на пол, после чего нанес не менее 20 ударов металлической тростью.
Женщина скончалась на месте. Как установили позже, всего злоумышленник нанес ей более 240 ударов тростью и ногами.
Мужчину задержали полицейские, приехавшие после звонка соседей.
«В ходе рассмотрения дела судом подсудимый утверждал, что действовал в состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения, вызванного аморальным поведением потерпевшей», — отметили в прокуратуре.
Гособвинитель представил доказательства, опровергающие эти доводы.
Суд признал мужчину виновным по пункту «д» части 2 статьи 105 УК («Убийство, совершенное с особой жестокостью) и приговорил к 13 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на два года.
Приговор не вступил в законную силу.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьСпортивные зоны, беседки и видоенаблюдение. В Солотче благоустроят пляж
|
cледующая новость →Капремонт улицы Грибоедова в Рязани завершится в конце августа
Полезные советы от «Банкротим» позволят сориентироваться, кому банкротство может помочь, а кому — нет.