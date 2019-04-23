В Тульской области сняли с продажи почти 70 килограммов рыбы

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Фото: Pixabay.com
В Тульской области сняли с продажи более 67 килограммов рыбы, в том числе ценных пород. Об этом
За первые три месяца 2019 года специалисты проверили восемь производств и четыре торговые точки в Новомосковске, Донском, Богородицком, Веневском, Кимовском и Узловском районах. У части рыбы и морепродукты истек срок годности, какую-то продукцию хранили без ярлыков или с неполной информацией об изготовителе.
По результатам проверок при реализации рыбной продукции возбудили одиннадцать дел по части 1 статьи 14.43, части 1 статьи 14.5 КоАП. Нарушителей оштрафовали на 85 тысяч рублей.
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