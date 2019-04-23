В Тамбове опекун избивал девочку

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Фото: Pixabay.com
В Тамбове опекун избил девочку. На него завели уголовное дело по статье 156 УК («Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»),
46-летний мужчина является опекуном двух сестер семи и восьми лет. По версии следствия, подозреваемый бил одну из них. Так, в феврале 2019 года мужчина несколько раз ударил по лицу старшую девочку и отправил ее на улицу в минусовую температуру без верхней одежды. Синяки и кровоподтеки заметили учителя. Они обратились в органы опеки и попечительства.
Детей изъяли на следующий день.
Следователи выясняют, были ли другие эпизоды противоправных действий опекуна.
«В ходе следствия будет дана принципиальная юридическая оценка действиям сотрудников компетентных органов, на которых возложены обязанности по подбору приемных родителей и осуществлению контроля за детьми, переданными на воспитание в такую семью», — уточнили следователи.
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