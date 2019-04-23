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14:18, 23 апреля 2019 147
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В среду в Рязанской области потеплеет до +24 градусов. Прогноз погоды

В среду в Рязанской области потеплеет до +24 градусов. Прогноз погоды

В среду, 24 апреля, в Рязанской области потеплеет до +24 градусов. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Осадки не ожидаются. Порывы ветра могут достигать 11 метров в секунду.

Температура воздуха ночью +3, +8 градусов, днем +19, +24 градуса.


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