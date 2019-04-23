В среду в Рязанской области потеплеет до +24 градусов. Прогноз погоды

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В среду, 24 апреля, в Рязанской области потеплеет до +24 градусов. Об этом сообщила
Осадки не ожидаются. Порывы ветра могут достигать 11 метров в секунду.
Температура воздуха ночью +3, +8 градусов, днем +19, +24 градуса.
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