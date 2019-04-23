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11:11, 23 апреля 2019 739
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В Соколовке и еще на шести рязанких улицах отключат холодную воду. Адреса

В Соколовке и еще на шести рязанких улицах отключат холодную воду. Адреса

Утром во вторник, 22 апреля, в Соколовке отключили холодную воду. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Из-за ремонта на водопроводе до 16:00 воды не будет по следующим адресам:

  • улица Луговая (частный сектор);
  • улица Полевая (частный сектор);
  • улица Школьная (частный сектор);
  • улица Ленпоселок (частный сектор);
  • улица Садовая (частный сектор).

Кроме того, с 22:00 вторника до 7:00 среды воду отключат по следующим адресам:

  • улица Ленина, дома 9, 19-а, 13-а, 5-а, 2/68;
  • улица Радищева, дома 10, 12, 3, 5, 11, 21-а;
  • улица Есенина, дома 72/2, 82/26, 80/1, 64/32, 55, 39, 47/22, 45;
  • улица Горького, дома 30, 50;
  • улица Урицкого, дома 33/66, 35, 45, 46, 54/59;
  • улица Вознесенская, дома 61, 67.

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