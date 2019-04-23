В Рязанской области зафиксировали снижение численности населения

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С 2016 по 2018 годы численность в Рязанской области снизилась на 1,41%. Об этом сообщили данные демографического рейтинга регионов, составленного
Численность населения в Рязанской области на 1 января 2019 года составила 1 млн 114 тысяч 14 человек. Естественная убыль за два года в регионе составила 18,34%, миграционный прирост — 2,34%.
Возглавил рейтинг Севастополь, где численность населения за три года увеличилась на 6,46%. На втором месте — Ингушетия, где зафиксирован рост на 5,2%, на третьем — Чечня (рост на 4,5%).
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