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8:45, 23 апреля 2019 259
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В Рязанской области зафиксировали снижение численности населения

В Рязанской области зафиксировали снижение численности населения

С 2016 по 2018 годы численность в Рязанской области снизилась на 1,41%. Об этом сообщили данные демографического рейтинга регионов, составленного РИА Новости.

Численность населения в Рязанской области на 1 января 2019 года составила 1 млн 114 тысяч 14 человек. Естественная убыль за два года в регионе составила 18,34%, миграционный прирост — 2,34%.

Возглавил рейтинг Севастополь, где численность населения за три года увеличилась на 6,46%. На втором месте — Ингушетия, где зафиксирован рост на 5,2%, на третьем — Чечня (рост на 4,5%).


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