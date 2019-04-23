В Рязани «Киа» сбила ребенка на велосипеде

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В понедельник, 22 апреля, на улице Гоголя произошло ДТП. Об этом сообщила
Примерно в 18:00 30-летний рязанец на Kia Ceed сбил девятилетнего ребенка на велосипеде, который, по предварительной информации, пересекал дорогу.
В результате велосипедист получил легкие травмы, ему оказали медпомощь.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Михайлове «четырнадцатая» врезалась в дерево после столкновения с «пятнадцатой»
|
cледующая новость →Двое пьяных жителей Мурома вызвали и угнали такси
Полезные советы от «Банкротим» позволят сориентироваться, кому банкротство может помочь, а кому — нет.