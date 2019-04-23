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19:29, 23 апреля 2019 323
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В пятницу юристы бесплатно помогут рязанцам 1

В пятницу юристы бесплатно помогут рязанцам

В пятницу, 26 апреля, юристы бесплатно помогут рязанцам. Задать вопросы можно будет с 9:00 до 18:00 в областной библиотеке имени Горького. Об этом сообщило рязанское отделение Ассоциации юристов России.

В частности, специалисты проконсультируют всех желающих в области трудового права.

По словам председателя исполнительного комитета регионального отделения Алексея Тюменева, несмотря на то, что прием является бесплатным для всех категорий населения, больше всего к бесплатной помощи юристов обращаются пенсионеры, малообеспеченные и другие незащищенные слои населения.

Для получения помощи при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, касающиеся предмета вопроса.

Прием проведут члены ассоциации юристов России, а также студенты и курсанты высших учебных заведений.


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