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Фото: УМВД по Рязанской области
В понедельник, 22 апреля, в Михайлове «четырнадцатая» врезалась в дерево после столкновения с «пятнадцатой». Об этом сообщила
ДТП произошло около 15:40 в Михайлове. По предварительной информации, 35-летний местный житель на «четырнадцатой» столкнулся с «пятнадцатой», за рулем которой был 42-летний михайловец.
Водитель и 40-летний пассажир ВАЗ-2114 получили травмы, с которыми их госпитализировали.
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