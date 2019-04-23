Рязанские коммунисты отметили день рождения Ленина

В понедельник, 22 апреля, рязанские коммунисты отметили 149-ю годовщину со дня рождения Владимира Ленина. Обком КПРФ организовал возложение цветов и торжественное собрание, которое прошло на центральной площади города.

Первый секретарь рязанского обкома партии, руководитель фракции КПРФ в гордуме Денис Сидоров напомнил собравшимся роль Ленина в российской и мировой истории, подчеркнув, что и сегодня его теория и практика «являются для коммунистов не только предметом изучения, но и руководством к действию».

«Советское государство, построенное под руководством Ленина и его ученика Сталина, превратилось в великую социалистическую державу. Но сегодня буржуазные СМИ стараются оторвать имя Ленина от Сталина, представляя его успешным государственником-контрреволюционером, выливая при этом на Ленина откровенную ложь и объявляя его разрушителем. Мы, коммунисты, обязаны этому противостоять. Нам необходимо активнее публиковать статьи, встречаться с населением, особенно с молодежью, рассказывая о роли Ленина», — заявил Сидоров.

Первый секретарь октябрьского райкома КПРФ Лилия Кривцова, в свою очередь, сделала акцент на роли Ленина в развитии науки и образования в России.

«1918 год. Еще идет гражданская война, а Ленин просит ученого Винтера начать работу по ядерной энергетике. Поручает инженеру Графтио разработать смету на строительство Волховской ГЭС. Открывается государственный оптический институт, институт по изучению мозга и психической деятельности, государственный институт прикладной химии. Выделены деньги на первую арктическую экспедицию. Только с 1918 по 1919 год создали 33 научно-исследовательских института, а к 1923 году их стало 56», — рассказала она.

Член ЦК КПРФ, секретарь рязанского обкома партии и депутат гордумы Эвелина Волкова подчеркнула, что осуществленная под руководством Ленина Октябрьская революция стала началом новой эры для человечества.

«Принципиально другим стало отношение людей друг к другу. Появились новые возможности реализации человеческого потенциала. Люди поверили в свои силы, в возможность изменить мир!» — заявила Волкова.

Собравшиеся возложили цветы к монументу Ильичу и к памятнику Ленину в парке Железнодорожников и около Приборного завода.