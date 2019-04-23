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15:26, 23 апреля 2019 315
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Рязанцу, который грабил и обливал зеленкой проституток, вынесли приговор

Рязанцу, который грабил и обливал зеленкой проституток, вынесли приговор

Рязанцу, который грабил и обливал зеленкой проституток, вынесли приговор. Об этом сообщил сайт региональной прокуратуры.

Известно, что с 10 по 12 марта 2018 года рязанец приходил к девушкам под видом клиента.

Угрожая потерпевшим, мужчина забирал деньги и паспорта, а также обливал их лица зеленкой.

30-летнего мужчину признали виновным по части 3 статьи 162 УК, части 2 статьи 325 УК, пункту «в» части 2 статьи 158 УК и части 1 статьи 166 УК.

В суде рязанец признал свою вину. Ему назначили пять лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима.

Приговор в законную силу не вступил.


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