На пожаре в рязанском гараже пострадал 53-летний мужчина

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При возгорании гаража в Рязани пострадал мужчина 1963 года рождения. Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Пострадавшего госпитализировали с ожогами.
На место происшествия выезжали два автомобиля и пять сотрудников МЧС.
Напомним, пожар произошел в понедельник, 22 апреля.
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