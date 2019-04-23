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Фото: Pixabay.com
Липчанка бросила голодных детей в антисанитарной квартире с пьяным собутыльником. Малышей четырех и двух лет нашли работники прокуратуры, приехавшие в дом после звонка соседей,
Дети спали на полу на грязном матрасе. У них не игрушек.
«Электропроводка в квартире находится в неисправном состоянии. Оголенные провода находились в зоне доступности для детей, — уточнили в прокуратуре. — На полу валялись опасные для детей предметы (нож)».
Старший из детей является инвалидом и требует ухода и лечения. Малышей отправили в больницу.
Как оказалось, районный суд лишал их мать родительских прав, но областной суд отменил это решение. Отмечается, что за два года женщина не изменила своего отношения к детям.
Прокуратура вновь обратилась в суд с требованием лишить липчанку родительских прав.
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В нем уместились как классический тренажерный зал с учетом последних разработок сферы фитнес-индустрии, так и пространство для единоборств.