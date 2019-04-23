Из калужского убойного пункта вывезут две с половиной тонны трупов свиней

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С территории убойного предприятия в Ферзиковском районе вывезут две с половиной тонны трупов свиней. Об этом
С марта до начала проверки на убойном пункте не утилизировали биологические отходы. В итоге там накопилось около двух с половиной тонн «продуктов убоя», в том числе трупов свиней. Их отправят на Киреевский ветеринарно-санитарный утилизационный завод.
В отношении юридического и должностного лиц составили протоколы по части 1 статьи 10.6, части 3 статьи 10.8 КоАП. Также выдано предписание об устранении нарушений.
Фото с сайта комитета ветеринарии при калужском правительстве
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