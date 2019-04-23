Двоих жителей Путятинского района осудили за кражу крыши на 30 тысяч

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Двоих жителей Путятинского района осудили за кражу крыши, стоимость которой оценили в 29 565 рублей. Преступление они совершили в августе 2018 года, пишет издательство «
Известно, что мужчины выпили и решили снять кровельное железо с крыши дома местной жительницы, чтобы сдать его на металлолом.
Часть похищенного злоумышленники успели перенести и погрузить в кузов автомобиля, но их задержала полиция.
В суде они признали свою вину. Одного из мужчин приговорили к условному заключению на год и десять месяцев, второго — к условному заключению на два года.
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В нем уместились как классический тренажерный зал с учетом последних разработок сферы фитнес-индустрии, так и пространство для единоборств.