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22:41, 23 апреля 2019 224
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Двоих жителей Путятинского района осудили за кражу крыши на 30 тысяч

Двоих жителей Путятинского района осудили за кражу крыши на 30 тысяч

Двоих жителей Путятинского района осудили за кражу крыши, стоимость которой оценили в 29 565 рублей. Преступление они совершили в августе 2018 года, пишет издательство «Пресса».

Известно, что мужчины выпили и решили снять кровельное железо с крыши дома местной жительницы, чтобы сдать его на металлолом.

Часть похищенного злоумышленники успели перенести и погрузить в кузов автомобиля, но их задержала полиция.

В суде они признали свою вину. Одного из мужчин приговорили к условному заключению на год и десять месяцев, второго — к условному заключению на два года.


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