Белоруссия приостановила экспорт российских нефтепродуктов

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Белоруссия приостановила экспорт бензина и дизельного топлива в Украину, Польшу и страны Балтии из-за некачественной российской нефти. Об этом передает «
«На текущий момент контрактные обязательства приостановлены до момента решения вопроса с российской нефтью», — добавил Гриб.
Ранее белорусские компании сообщили об ухудшении качества российской нефти. Руководство Мозырского нефтеперерабатывающего завода заявило, что из-за некачественного сырья на предприятии вышло из строя дорогостоящее оборудование, передает «
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