Во вторник в Рязанской области отключат телевидение и радио

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Во вторник, 23 апреля, в Рязанской области отключат телевидение и радио. Об этом сообщила ГТРК «
Из-за профилактического ремонта на антенно-мачтовом сооружении отключат все передатчики.
Вещание прекратится с 9:00. Его возобновят в 17:00.
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