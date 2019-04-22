В Тульской области «Логан» насмерть сбил велосипедиста

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В Киреевском районе Тульской области Renault Logan насмерть сбил велосипедиста. Об этом сообщили «
45-летний водитель на легковушке двигался в попутном направлении с велосипедистом, который ехал по краю проезжей части. Транспортные средства столкнулись.
От полученных травм велосипедист скончался на месте ДТП.
Фото регионального УМВД
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