В Тульской области два человека погибли в ДТП

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В воскресенье, 21 апреля, в Тульской области на 137 километре дороги «Крым» Hyundai Solaris не справился с управлением и «влетел» в столб. Об этом сообщили «
В ДТП погибли двое мужчин, еще один получил травмы.
Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.
Фото пресс-службы УМВД по Тульской области
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