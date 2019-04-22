В рыбновском дворе нашли заброшенный фонтан

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Фото: Издательство «Пресса»
Во дворе дома №17 на улице Подгорной в Рыбном нашли заброшенный фонтан. Об этом сообщает издательство «
Обложенное кирпичом углубление обнаружила живущая по соседству Екатерина Степанкина. Год назад перед домом №17 начали делать детскую площадку.
«Когда начали вырубать заросли, увидели какое-то непонятное сооружение. Оказалось, что это остатки фонтана, который у себя под окном сделал бывший хозяин квартиры Сергей. Рассказывают, что в фонтане плавали рыбки, вокруг росли кусты жасмина и многолетние цветы тоже им посажены», — сказала она.
Местные жители не будут восстанавливать разрушенный фонтан, а сделают на его месте альпийскую горку.
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