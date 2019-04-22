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18:01, 22 апреля 2019 343
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В Рязани помыли памятник Есенину и установили бордюры на перекрестках

В Рязани помыли памятник Есенину и установили бордюры на перекрестках

В Рязани в рамках месячника по благоустройству отремонтировали тротуарную плитку на центральных улицах города, а также возле мемориалов. Об этом сообщил сайт мэрии.

Так, на территории Троицкого моста, на пересечении улиц Горького и Введенской, на пересечении Первомайского проспекта и улицы Дзержинского демонтировали старую плитку, установили новый бордюр и выложили брусчатку.

Кроме того, в Рязани помыли памятник Есенина и благоустроили территорию вокруг мемориала.

Ко Дню Победы отремонтировали мемориальные комплексы и памятные места захоронений.

Работы уже завершили у памятника погибшим в локальных войнах, памятника духовному и боевому братству русского и армянского народов, памятника погибшим в локальных войнах на площади Маргелова. Здесь обновили тротуарную плитку, отремонтировали ступени, выложили плиткой новые откосы.


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