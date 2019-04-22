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17:18, 22 апреля 2019 253
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В Липецке пропал 90-летний пенсионер

В Липецке пропал 90-летний пенсионер

В Липецке пропал 90-летний Николай Есипов. Об этом сообщил LipetskMedia со ссылкой на отряд «Поиск пропавших детей».

Мужчина ушел из дома в четверг, 18 апреля.

Он был одет в темно-серые брюки, коричневую куртку и удлиненную шапку с козырьком.

Всех, у кого есть информация о пропавшем, попросили обращаться по номерам: 02, 8 (4742) 37-88-77, +7 (905) 681-05-18 или написать на электронную почту ppdlip@mail.ru.


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