В Липецке пропал 90-летний пенсионер

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В Липецке пропал 90-летний Николай Есипов. Об этом сообщил
Мужчина ушел из дома в четверг, 18 апреля.
Он был одет в темно-серые брюки, коричневую куртку и удлиненную шапку с козырьком.
Всех, у кого есть информация о пропавшем, попросили обращаться по номерам: 02,
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