В Клепиковском районе перевернулась «Приора»

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В ночь на понедельник, 22 апреля, в Клепиковском районе перевернулась Lada Priora. Об этом сообщило издательство «
ДТП произошло в 1:40 на 172 километре трассы «Москва-Касимов».
Водитель двигался со стороны Касимова и не справился с управлением, в результате чего автомобиль опрокинулся.
Отмечается, что мужчина обращался за медпомощью. По факту аварии проводится проверка.
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