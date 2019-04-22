В Клепиковском районе пьяный водитель на «Гранте» улетел в кювет

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Фото: УМВД по Рязанской области
В Клепиковском районе пьяный водитель на Lada Granta улетел в кювет. Его 41-летнего пассажира госпитализировали,
Авария произошла в воскресенье, 21 апреля, в 18:30 на 30 километре дороги «Спас-Клепики — Рязань». С управлением не справился 28-летний мужчина. Как установили автоинспекторы, степень его опьянения составила 1,154 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, что более чем в семь раз превышает допустимый уровень.
Ранее водителя уже лишали «прав». Ему грозит уголовная ответственность.
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