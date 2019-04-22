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В Калуге задержали двух мигрантов с крупной партией героина. Об этом сообщила «
Полиция задержала 24-летнего молодого человека и его 34-летнюю подругу.
У него нашли 13 свертков с порошком, у женщины — 25.
Дома у них также нашли пакет, в котором было 220 граммов героина.
Иностранцев арестовали, им грозит до 20 лет лишения свободы.
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Если в предыдущем году вы не продавали никакое имущество, которым владели менее пяти лет, то подавать декларацию до 30 апреля нет необходимости.