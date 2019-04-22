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9:45, 22 апреля 2019 386
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В Калуге пропала десятилетняя девочка

В Калуге пропала десятилетняя девочка

В Калуге пропала 10-летняя Алина Хайрутдинова. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

Сообщение об исчезновении ребенка поступило в субботу, 20 апреля. Следователи возбудили уголовное дело по пункту «д» статьи 126 УК РФ.

По данным следствия, девочку, которая с ее слов являлась гражданкой иностранного государства, поместили в социально-реабилитационный центр в августе 2018 года из-за того, что мать оставила ее в помещении полиции в Калуге без документов.

Предположительно, ребенка увез ближайший родственник (отец или бабушка).

Следователи изучили личное дело ребенка, записи с камер видеонаблюдения. После разговора с отцом девочки выяснилось, что последняя находится с бабушкой. Ребенка намерены вывезти за пределы России.

Любую информацию о возможном местонахождении Алины Хайрутдиновой можно сообщить по телефонам 02, 8 (4842) 277-847 (телефон доверия) либо направить сообщение в официальное сообщество СУ СК России по Калужской области в социальной сети «ВКонтакте».


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