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Фото: Pixabay.com
В Гусь-Железном двое приятелей украли из «девятки» аккумулятор и автомагнитолу. Об этом
Злоумышленники обокрали машину 62-летнего мужчины.
Полицейские нашли подозреваемых. Ими оказались мужчины 27 и 22 лет. Один из них предлагал жителям поселка магнитолу.
На злоумышленников завели уголовное дело по части 2 статьи 158 УК. Ему грозит до пяти лет тюрьмы.
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