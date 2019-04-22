В центре Калуги пиццерия сгорела в день открытия

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В воскресенье, 21 апреля, в центре Калуги загорелась пиццерия, которая праздновала официальное открытие. Об этом сообщил
Заведение фактически проработало 17 дней.
В пресс-службе ГУ МЧС по региону изданию рассказали, что причиной возгорания могло стать короткое замыкание.
Пожар уничтожил внутреннюю отделку помещения площадью 15 квадратных метров, еще 80 квадратных метров закоптились. Здание удалось спасти. В результате пожара никто не пострадал.
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Если в предыдущем году вы не продавали никакое имущество, которым владели менее пяти лет, то подавать декларацию до 30 апреля нет необходимости.