Сараевские пожарные за выходные 14 раз тушили траву

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Фото: Издательство «Пресса»
Сараевские пожарные за выходные, 21 и 22 апреля, выезжали на тушение травы 14 раз. Об этом сообщило издательство «
Главный инженер ПСЧ № 37 по охране поселка Сараи Алексей Строилов пояснил, что трава горела на 37 гектарах земли.
«Учитывая разбросанность района, конечно, приходилось нелегко. Всего за весенний период наши пожарные расчеты тушили траву уже около 50 раз. К сожалению, трава продолжает гореть и сегодня», — сказал он.
Кроме того, 20 апреля в сараевском селе Муравлянка сгорела
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