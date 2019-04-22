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Рязанский минтранс предложил подключить всю дорожную технику к системе ГЛОНАСС «для полномасштабного мониторинга хода работ по ремонту и содержанию дорог». Об этом сообщил
Вопрос через несколько дней обсудят с подрядчиками.
Кроме того, речь пойдет о качестве и сроках работ, а также применении новых технологий.
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