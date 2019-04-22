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12:01, 22 апреля 2019 236
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Рязанский медуниверситет купит машину за два с половиной миллиона

Рязанский медуниверситет купит машину за два с половиной миллиона

Рязанский медуниверситет купит машину за два с половиной миллиона. Тендер на приобретение Peugeot Traveller или похожую модель опубликовали на сайте госзакупок.

Автомобиль приобретут на внебюджетные средства для «нужд университета».

Микроавтобус должен обладать мощностью не более 150 л. с. и объемом не менее двух литров.

Фото с сайта Peugeot


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