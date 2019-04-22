На пожаре в Скопине пострадал человек

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Фото: ГУ МЧС по Рязанской области
Вечером в воскресенье, 21 апреля, на улице Пушкина в Скопине произошел пожар. Сигнал о возгорании поступил в 22:44, сообщила
На вызов выехал один расчет. Огонь повредил кирпичное бытовое здание с бетонными перекрытиями.
Во время происшествия пострадал человек.
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Если в предыдущем году вы не продавали никакое имущество, которым владели менее пяти лет, то подавать декларацию до 30 апреля нет необходимости.