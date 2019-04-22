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21:12, 22 апреля 2019 111
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Филармония пригласила на вечер камерной музыки от «Солистов Рязани»

Филармония пригласила на вечер камерной музыки от «Солистов Рязани»

В понедельник, 6 мая, в филармонии выступит камерный ансамбль «Солисты Рязани».

В программе произведения Моцарта, Шостаковича и Прокофьева. В составе коллектива с пятилетней историей Александра Демченко (первая скрипка), Алексей Черкасов (вторая скрипка), Татьяна Крылова (альт), Павел Воробьев (виолончель), Сергей Мунинкин (кларнет), Елена Яковлева (фортепиано).

«Ансамбль постоянно принимает участие в значимых культурных событиях региона, выполняя высокую просветительскую миссию и внося весомый вклад в поддержание и развитие лучших традиций российской академической музыкальной культуры», — отметили в пресс-службе филармонии. Начало концерта в 19:00.


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