Филармония пригласила на вечер камерной музыки от «Солистов Рязани»

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В понедельник, 6 мая, в филармонии выступит камерный ансамбль «Солисты Рязани».
В программе произведения Моцарта, Шостаковича и Прокофьева. В составе коллектива с пятилетней историей Александра Демченко (первая скрипка), Алексей Черкасов (вторая скрипка), Татьяна Крылова (альт), Павел Воробьев (виолончель), Сергей Мунинкин (кларнет), Елена Яковлева (фортепиано).
«Ансамбль постоянно принимает участие в значимых культурных событиях региона, выполняя высокую просветительскую миссию и внося весомый вклад в поддержание и развитие лучших традиций российской академической музыкальной культуры», — отметили в пресс-службе филармонии. Начало концерта в 19:00.
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