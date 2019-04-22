Двоих рязанских наркоманов лишили «прав»

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Двоих жителей Рязанского района лишили водительских прав. Об этом сообщил
Проверка показала, что двое мужчин состоят на учете в наркологическом диспансере из-за наркомании и алкоголизма.
«Управление транспортным средством лицом, имеющим медицинское противопоказание к такому управлению, ставит под угрозу жизнь и здоровье других участников дорожного движения и не отвечает основным принципам дорожного движения», — говорится в сообщении.
Прокуратура направила два иска в суд о прекращении действия «прав». Их удовлетворили в полном объеме.
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