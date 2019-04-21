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Губернатор Николай Любимов поздравил рязанцев с Днем местного самоуправления. Поздравление опубликовано на
Глава области отметил, что благосостояние и настроение людей зависит от решения проблем на местном уровне.
«Повышение качества жизни граждан и есть основная цель работы любого уровня власти», — сказал он.
Он назвал рязанских самоуправленцев добросовестными и ответственными специалистами.
«Убежден, что они и в дальнейшем будут так же плодотворно трудиться, вносить достойный вклад в развитие Рязанской области», — отметил губернатор.
В День местного самоуправления он пожелал рязанцам здоровья, благополучия и успехов.
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