В Казахстане перевернулся автобус с детьми, погибли 11 человек

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Утром в субботу, 20 апреля, в Жамбылской области на юге Казахстана перевернулся пассажирский автобус. Об этом передает
Автобус попытался избежать ДТП, но опрокинулся. Восемь человек погибли на месте, еще трое скончались от полученных травм в больницах. Также пострадали 32 человека. Их состояние пока неизвестно.
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