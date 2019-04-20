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18:28, 20 апреля 2019 292
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С начала года рязанцы сообщили следователям о более 1300 преступлениях

С начала года рязанцы сообщили следователям о более 1300 преступлениях

С начала текущего года рязанцы сообщили следователям о 1305 преступлениях. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

Итоги работы за первый квартал 2019 года подвели в пятницу, 19 апреля.

После рассмотрения обращений рязанцев следователи возбудили 160 уголовных дел. Всего в производстве находилось 431 уголовное дело, из них производством окончили 171 дело.

Во время расследования возместили ущерб на сумму около восьми миллионов рублей, арестовали имущество обвиняемых на сумму около 13 млн рублей.

Возросло количество лиц, которых по результатам привлекли к дисциплинарной ответственности.


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