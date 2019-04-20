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Днем в субботу, 20 апреля, в центре Рязани столкнулись две легковушки. Видео с места ДТП опубликовано «ВКонтакте».
ДТП произошло на пересечении улиц Горького и Краснорядской около площади Ленина. Один из автомобилей получил сильные механические повреждения.
Официальной информации о произошедшем пока нет.
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