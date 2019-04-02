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14:12, 2 апреля 2019 325
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Спасскому водителю, сбившему летом женщину, вынесли приговор

Спасскому водителю, сбившему летом женщину, вынесли приговор

Спасскому водителю, сбившему летом женщину, вынесли приговор. Об этом сообщила пресс-служба райсуда.

Летом 2018 года мужчина сел за руль пьяным. Он сбил находившуюся на обочине женщину. Здоровью пострадавшей был причинен тяжкий вред.

Во время расследования уголовного дела 2018 года мужчину за пьяную езду оштрафовали на полторы тысячи рублей и на полтора года лишили «прав».

Суд признал мужчину виновным по части 2 статьи 264 УК и приговорил к трем годам колонии-поселения лишением права управлять машиной три года. С него также взыскали судебные издержки в виде расходов потерпевшей.

Приговор не вступил в законную силу.


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