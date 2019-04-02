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11:06, 2 апреля 2019 90

«Сбербанк» начал использовать новую модель обслуживания корпоративных клиентов

«Сбербанк» начал использовать новую модель обслуживания корпоративных клиентов

«Сбербанк» начал тиражирование новой сервисной модели обслуживания индивидуальных предпринимателей и юрлиц с одним учредителем в офисах банка, обслуживающих физлиц.

Согласно новой сервисной модели, менеджер по продажам в отделении «Сбербанка» для физических лиц может открыть банковский счет корпоративному клиенту с помощью программных роботов, что в несколько раз ускоряет процесс.

Открывая счет, менеджер сразу подбирает подходящий пакет услуг расчетно-кассового обслуживания, консультирует клиента и по его запросу оформляет дополнительные продукты и услуги:

  • доступ в интернет-банк для корпоративных клиентов «Сбербанк Бизнес Онлайн»;
  • сервис «Самоинкассация»;
  • бизнес-карту;
  • услугу СМС-информирования к расчетному счету;
  • услугу СМС-информирования к бизнес-карте.

Благодаря программе более 1 300 отделений банка по всей стране, которые ранее специализировались только на обслуживании физических лиц, стали доступны для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, имеющих одного учредителя.

В результате общее количество офисов «Сбербанка» по обслуживанию корпоративных клиентов превысило 2 000.

«С момента запуска новой модели в отделениях „Сбербанка“ мы наблюдаем ее высокую востребованность у предпринимателей и юридических лиц, которые получили возможность открывать счета по месту ведения бизнеса. Чтобы сделать сервис еще более доступным, банк в 2019-м планирует расширить географию новой сервисной модели, а также перечень предоставляемых продуктов и услуг для корпоративных клиентов», — прокомментировал Александр Белокопытов, директор дивизиона «Малый и микробизнес» блока «Корпоративно-инвестиционный бизнес» «Сбербанка».


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