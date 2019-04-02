Названы самые высокооплачиваемые профессии в России

Во ВНИИ Минтруда России составили рейтинг самых высокооплачиваемых профессий. Об этом пишет
Лидерами стали инженер-мехатроник и сварщик дуговой сварки. Им предлагается зарплата от 100 тысяч рублей.
За ними следуют специалист по операциям на межбанковском рынке и бурильщик шпуров. Работники в этих сферах могут рассчитывать на зарплату от 95 тысяч рублей.
Третье место разделили между собой специалист по интеграции облачных приложений, бизнес-аналитик и специалист по моделированию процессов термической обработки. Их зарплата начинается с отметки 90 тысяч рублей.
Также сотрудники ВНИИ отметили, что любую из этих специальностей можно считать перспективной, так как спрос на них значительно превышает предложение.