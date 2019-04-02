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13:19, 2 апреля 2019 328
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Иностранец устроил в Рязани склад «синтетики»

Иностранец устроил в Рязани склад «синтетики»

Иностранец устроил в Рязани склад наркотиков. У него изъяли 2 килограмма 230 граммов «синтетики», сообщили в региональном УМВД.

Полицейские вместе с сотрудниками регионального УФСБ «зафиксировали активность, характерную для организации склада, с которого потом распространяют небольшие партии наркотиков». Они установили личность злоумышленника. Им оказался недавно приехавший в Рязань 30-летний гражданин одной из стран СНГ.

В задержании мужчины участвовали офицеры отряда специального назначения «Гром». У него в квартире нашли крупные и мелкие упаковки с веществами разного вида, компактные электронные весы, упаковочный материал и респиратор.

На злоумышленника завели уголовное дело по части 5 статьи 228.1 УК. Ему грозит до 20 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы.

Полицейские устанавливают все звенья цепи незаконного распространения наркотиков.


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