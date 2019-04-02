Дело 15 задержанных в Рязани наркоторговцев передали в суд. Об этом
«В ходе предварительного следствия собрано достаточно доказательств, подтверждающих криминальный характер действий преступников, объединенных в иерархическую устойчивую систему, с единой целью получения материального дохода от незаконного сбыта наркотиков синтетического происхождения», — отметили в надзорном органе.
На время расследования большинство членов преступного сообщества изолировали. Их действия квалифицировали по статьям 210, 228.1, ст. 174.1 УК РФ (участие в преступном сообществе, незаконный сбыт наркотических средств и легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления). Злоумышленникам грозит до 20 лет тюрьмы.
Напомним, полиция задержала 14 мужчин от 23 до 36 лет и 30-летнюю женщину. Среди них оказались жители Рязани, Москвы, Скопина, Рязанской и Московской областей и 33-летий житель Украины, временно проживающий в Рязани. Они были