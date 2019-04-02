«Аэрофлот» назвал стоимость места в безбагажном тарифе

Стоимость места в безбагажном тарифе «Аэрофлота» составит 40 евро (две тысячи рублей) при оплате на сайте, 50 евро (две с половиной тысячи рублей) при оплате в аэропорту. Об этом
Стоимости второго и третьего багажа будут идентичными: 120 евро (шесть тысяч рублей) при оплате на сайте, 150 евро (семь с половиной тысяч рублей) при оплате в аэропорту.
Напомним, 2 апреля «Аэрофлот» и «Россия» ввели безбагажные тарифы. В первой авиакомпании пояснили, что этот шаг снизит цену билетов экономкласса. Так, на некоторых направлениях пассажиры смогут сэкономить до 30%.