17-летняя рязанка выиграла Кубок Европы по дзюдо

17-летняя рязанка Марина Воробьева выиграла Кубок Европы по дзюдо. Об этом сообщило региональное
В соревнованиях, которые прошли 30-31 марта в Туле, приняли участие 325 дзюдоистов из 20-ти стран мира.
«На пути к финалу рязанская дзюдоистка одержала три победы — в 1/8 финала над белоруской Ангелиной Стригун, в четвертьфинале над соотечественницей Татьяной Жданкиной и в полуфинале над чешкой Терезой Боднаровой», — говорится в сообщении.
Финал продлился четыре минуты. «Одного ваза-ри, заработанного Воробьевой, хватило ей для победы и для золотой медали Кубка Европы-2019», — отметили в минспорте.