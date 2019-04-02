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19:15, 2 апреля 2019 310
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17-летняя рязанка выиграла Кубок Европы по дзюдо

17-летняя рязанка выиграла Кубок Европы по дзюдо

17-летняя рязанка Марина Воробьева выиграла Кубок Европы по дзюдо. Об этом сообщило региональное министерство физкультуры и спорта.

В соревнованиях, которые прошли 30-31 марта в Туле, приняли участие 325 дзюдоистов из 20-ти стран мира.

«На пути к финалу рязанская дзюдоистка одержала три победы — в 1/8 финала над белоруской Ангелиной Стригун, в четвертьфинале над соотечественницей Татьяной Жданкиной и в полуфинале над чешкой Терезой Боднаровой», — говорится в сообщении.

Финал продлился четыре минуты. «Одного ваза-ри, заработанного Воробьевой, хватило ей для победы и для золотой медали Кубка Европы-2019», — отметили в минспорте.


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