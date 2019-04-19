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16:58, 19 апреля 2019 197
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Волгоградского анестезиолога осудили за смерть пациентки

Волгоградского анестезиолога осудили за смерть пациентки

Фото: Pixabay.com

Волгоградского врача-анестезиолога осудили за смерть пациентки. У нее случился анафилактический шок после введения обезболивающего в больничной палате, сообщил региональный следком.

Женщину прооперировали в ноябре 2017 года в Городищенской районной больнице. На следующий день ее перевели в общую палату с диагнозом «динамическая тонкокишечная непроходимость» и назначили лечение с эпидуральным введением «Лидокаина». Эту процедуру следует проводить в реанимации, а врач-анестезиолог ввел препарат в обычной палате и не заметил осложнений. У пациентки развилась сердечная недостаточность, она умерла через несколько дней.

По данным следствия, причиной смерти женщины стали анафилактический шок и несвоевременная помощь. Как оказалось, врач также не получил от пациентки согласия на проведение процедуры.

Подсудимого приговорили к двум годам ограничения свободы и на два года запретили заниматься профессиональной деятельностью.


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