Волгоградского анестезиолога осудили за смерть пациентки

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Фото: Pixabay.com
Волгоградского врача-анестезиолога осудили за смерть пациентки. У нее случился анафилактический шок после введения обезболивающего в больничной палате,
Женщину прооперировали в ноябре 2017 года в Городищенской районной больнице. На следующий день ее перевели в общую палату с диагнозом «динамическая тонкокишечная непроходимость» и назначили лечение с эпидуральным введением «Лидокаина». Эту процедуру следует проводить в реанимации, а врач-анестезиолог ввел препарат в обычной палате и не заметил осложнений. У пациентки развилась сердечная недостаточность, она умерла через несколько дней.
По данным следствия, причиной смерти женщины стали анафилактический шок и несвоевременная помощь. Как оказалось, врач также не получил от пациентки согласия на проведение процедуры.
Подсудимого приговорили к двум годам ограничения свободы и на два года запретили заниматься профессиональной деятельностью.
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